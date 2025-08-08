الأزرق تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن الجمعة لتبلغ 45.6 مئوية

وطنا اليوم:رصدت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أعلى عشر محطات جوية سجلت درجات الحرارة العظمى؛ حيث كانت أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة في الأزرق 45.6، تلتها محطة وادي الضليل 44.6، الصفاوي 44، المفرق 43.5، الجفر والغباوي ومطار ماركا 43، القطرانة 42.8، دير علا 42.7, الباقورة 42.4.

وأكدت الأرصاد في بيان، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، داعيةً المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية (احم نفسك من الحر).