بنك القاهرة عمان
4 وفيات جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

33 ثانية ago
وطنا اليوم:سجلت مستشفيات قطاع غزة، 4 حالات وفاة جديدة بينهم طفلان، خلال 24 ساعة، نتيجة سوء التغذية.
وأفادت مصادر طبية، بأن حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ارتفعت إلى 201 حالة وفاة، بينهم 98 طفلا.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة
الى ذلك يقدر الدكتور وائل خليفة مختص المخ والأعصاب عدد مصابي النخاع الشوكي والدماغ بالآلاف، الذين أصابتهم شظايا الصواريخ الحربية والقذائف المدفعية، ويحتاجون إلى رعاية متقدمة تفتقر إليها مستشفيات قطاع غزة.
وتجاوزت نسبة إصابات الشلل 300% فوق القدرة الاستيعابية لمستشفيات غزة، لا سيما بعد خروج مستشفيين من ثلاثة عن خدمة المبيت الخاصة بهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
ويعاني قطاع غزة من شح الأدوات المساعدة للمصابين بالشلل، منها الكراسي المتحركة وتلك الخاصة بدورات المياه ومثبتات الأطراف، ولا يتوفر سوى 5% منها ما يزيد من صعوبة عمليات التأهيل.


