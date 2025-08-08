تصريح دراماتيكي ألماني: سنقيد تصدير السلاح إلى إسرائيل حتى إشعار جديد

وطنا اليوم:اعلن السياسي الألماني البارز، فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، بأن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لتل ابيب، وذلك رداً على خطة الدولة العبرية للسيطرة على مدينة غزة. ويمثّل هذا الموقف تحوّلاً جذرياً في التوجهات السياسية الألمانية تجاه الاحتلال التي كانت برلين من أبرز حلفائها الدوليين.

وقال ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة جيش الاحتلال المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر “يزداد صعوبة”.

وأضاف: “في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.

وتابع أنه “مع العملية المخطط لها، تتحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية أكبر” لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مجدداً الدعوة للسماح لـ”منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية” بالوصول بشكل شامل إلى القطاع.

يأتي هذا التصريح في وقت تتفاقم فيه المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من خطر المجاعة.

وأكد ميرتس في ختام حديثه أن “الحكومة الألمانية تحضّ حكومة الاحتلال على عدم القيام بأي خطوات إضافية باتّجاه ضم الضفة الغربية”