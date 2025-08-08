بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل بسبب خطط غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية البلجيكي، الجمعة، عن استدعائه لسفيرة الاحتلال للتعبير عن “الرفض التام” من جانب بلاده لقرار الاحتلال باحتلال قطاع غزة واستئناف الاستيطان فيه.

وتُعد هذه الخطوة من بين أولى ردود الفعل الأوروبية القوية والحازمة على التطورات الأخيرة، وتضع بلجيكا في طليعة الدول التي تعارض بشكل علني لخطط الاحتلال الجديدة تجاه قطاع غزة.

تأتي الخطوة البلجيكية بعد ساعات فقط من مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) فجر الجمعة، على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وتتضمن الخطة استعدادات لعملية برية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة احتلال مناطق مكتظة بالسكان في القطاع