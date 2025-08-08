بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

22 ثانية ago
الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

وطنا اليوم:أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على خطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن الجامعة العربية، حذّرت مرارًا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية، ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.
واعتبر أبو الغيط، الخطة انعكاسًا حقيقيًا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضًا قاطعًا شاملًا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله.
وشدد المتحدث على أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:50

سندويتشات الأسبوع .. الطبّال وعازف البيانو

14:20

الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

14:14

الأمن العام يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية خلال ارتفاع درجات الحرارة

14:06

ترامب يقاطع نتنياهو غاضبا خلال اتصال هاتفي : صور المجاعة في غزة ليست مزيّفة

13:51

ارتفاع كبير ولافت على أسعار الغذاء العالمية في تموز

13:46

الأردن يدين قرار إسرائيل ترسيخ احتلال قطاع غزة

12:03

نجحنا في التوجيهي.. وماذا بعد..!!

12:02

وفيات الجمعة 8-8-2025

11:54

الاتحاد الأردني يرد على دعوة أوكرانيا لإلغاء مباراة مع روسيا

11:49

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات موجهة

11:45

مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي

11:42

الغذاء والدواء تؤكد ضرورة اتباع تعليمات حفظ وتخزين الغذاء خلال موجة الحر

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025