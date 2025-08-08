الأمن العام يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية خلال ارتفاع درجات الحرارة

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للتعرض لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت المديرية أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا في ساعات الظهيرة، ولا سيما في المناطق الصحراوية والعقبة والأغوار، والإكثار من شرب السوائل، خاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة وأغطية الرأس الواقية، مع أخذ قسط كافٍ من الراحة للعاملين في أماكن مكشوفة.

وحذرت من ترك الأطفال داخل المركبات، أو السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب تجنب ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وعدم تحميل الأباريز الكهربائية فوق طاقتها بتشغيل أجهزة التبريد والمراوح على مصدر تيار واحد.

كما شددت المديرية على الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تشكل بيئة لانتشار الزواحف كالعقارب والأفاعي، داعيةً إلى الاتصال الفوري على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة