ارتفاع كبير ولافت على أسعار الغذاء العالمية في تموز

وطنا اليوم:قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” الجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في تموز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في تموز 2025، مسجلا بذلك زيادة 1.6% عن حزيران.

وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ شباط 2023، رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8% عن ذروة سجلها في آذار 2022، والتي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في تموز فاق التراجع الذي شهدته أسعار حبوب ومنتجات الألبان والسكر.