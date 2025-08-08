بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سموتريتش يعلنها صراحة: سنمحو الدولة الفلسطينية بعون الله

18 ثانية ago
سموتريتش يعلنها صراحة: سنمحو الدولة الفلسطينية بعون الله

وطنا اليوم:أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على “محو الدولة الفلسطينية”.
وقال وزير المالية الإسرائيلي في مقابلة “: إنه “يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق”.
وأضاف: “آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب إسرائيل يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة”.
وتابع: “ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض”.
وأعلنت إسرائيل في مايو الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما

10:39

هزة أرضية ثانية بقوة 3.5 درجات تضرب السلع في الإمارات

10:31

التسامح نهج هاشمي راسخ يغيب عن ذهن قصيري النظر وناعقين

10:28

مسؤول أردني : لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو، ولن يصلحوا ما أفسده

10:11

واشنطن ترصد مكافأة 50 مليون دولار لاعتقال الرئيس الفنزويلي

10:02

كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الأردن

09:50

العدل السورية تنشر مشاهد لتحقيقات مع 4 شخصيات بارزة بنظام الأسد

09:44

الضمان الاجتماعي محط اهتمام الشعب فماذا عن الحكومة.؟

09:37

ليالي عمان تعود بحلّة استثنائية تجمع كاظم الساهر و وائل كفوري وعبير نعمة

09:33

إسرائيل تقر خطة لاحتلال مدينة غزة

09:28

وفاة الشاب الذي أطلق عليه النار في الكرك وضبط الفاعل

21:53

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الرشيدات والبطران ودورا

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي