وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما

وطنا اليوم:توفي الفنان المصري، سيد صادق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وكتب لؤي نجل الفنان عبر حسابه على فيسبوك: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.

كما أفاد نجل الفنان أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

يذكر أن الفنان سيد صادق شارك بعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المختلفة، حيث اشتهر بتقديم أدوار الشر، والخارجين على القانون.

من أشهر أعماله أفلام “الإمبراطور” مع أحمد زكي، و”النمر والأنثى” مع عادل إمام، و”كدة رضا” مع أحمد حلمي، ومسلسلات “فرقة ناجي عطا الله” مع عادل إمام”، و”الحقيقة والسراب” مع فيفي عبده، و”لن أعيش في جلباب أبي” مع نور الشريف، وغيرها من الأعمال الشهيرة والناجحة.