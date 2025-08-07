جمعية الفنادق: إشغال مرتفع بعمان والبتراء تعاني

وطنا اليوم:كشف تقرير صادر عن جمعية الفنادق الأردنية، اليوم الخميس، عن تباين كبير في نسب إشغال المنشآت الفندقية في المملكة خلال الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الحالي، حيث سجلت العاصمة عمان نسباً مرتفعة، بينما استمر التراجع الحاد في مدينة البتراء، وفيما يلي قراءة تفصيلية لبيانات الإشغال الفندقي:

نسب الإشغال الفندقي للأسبوع الأول من آب/8

يوضح الجدول التالي نسب الإشغال في المناطق الرئيسية حسب فئة الفندق:

الفئة عمان البحر الميت البتراء

فئة الخمسة نجوم 70% 40% 5%

فئة الأربع نجوم 58% 26% 4%

فئة الثلاث نجوم 48% … 1%

متوسط نسب الإشغال 59% 33% 3%

القراءة التحليلية لبيانات الإشغال الفندقي

عمان: انتعاش مؤقت بدعم من المغتربين ومهرجان الطعام

تشير البيانات المتوفرة إلى وجود حركة محدودة وملحوظة في نسب إشغال فنادق العاصمة عمان خلال الفترة الحالية. ويُعزى ذلك جزئياً إلى توافد المغتربين، بالإضافة إلى إقامة مهرجان الأردن العالمي للطعام، والذي ساهم بشكل مؤقت في تنشيط عدد من الفنادق والمرافق السياحية القريبة من العاصمة.

البحر الميت: إشغال يتركز في عطلة نهاية الأسبوع

تُظهر البيانات الحالية أن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت تتركز بشكل رئيسي خلال عطلات نهاية الأسبوع، نتيجة إقبال الزوار المحليين لقضاء الإجازات القصيرة. وبالمقابل، تبقى معدلات الإشغال منخفضة خلال بقية أيام الأسبوع، وهو ما يُعد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد نشاطاً أعلى في مثل هذا الوقت من العام. ويُضاف إلى ذلك تأثير موجة الحر الحالية، حيث صدرت تحذيرات تدعو المواطنين والزوار إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما قد يكون له دور إضافي في الحد من الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

البتراء: تراجع حاد ومستمر في الإشغال

ما زالت مدينة البتراء تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإشغال الفندقي، إذ لم تتجاوز النسبة 5% خلال هذه الفترة. ولا تزال نسب الإشغال ثابتة عند هذا المستوى المتدني دون أي تحسن يذكر. وقد أدى هذا التراجع إلى إغلاق العديد من المنشآت الفندقية، وذلك نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار الأجانب والعرب، والتي تعتمد بشكل كامل على السياح من الأسواق الأمريكية والأوروبية