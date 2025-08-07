رسمياً.. إليك رابط نتائج التوجيهي 2025 في الأردن

وطنا اليوم:فعلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الموقع الالكتروني لنتائج الثانوية العامة عبر الرابط ( http://tawjihi.jo )، بانتظار اعلانها.

ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا عند الساعة السادسة مساء، لإعلان نسب النجاح واسماء الطلبة الأوائل.

وتقدم لامتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام الحالي حوالي 209871 مشتركا ومشتركة، منهم 147461 من الطلبة النظاميين، و 62410 من طلبة الدراسة الخاصة