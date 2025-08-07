بنك القاهرة عمان
رسمياً.. إليك رابط نتائج التوجيهي 2025 في الأردن

31 دقيقة ago
وطنا اليوم:فعلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الموقع الالكتروني لنتائج الثانوية العامة عبر الرابط ( http://tawjihi.jo )، بانتظار اعلانها.
ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا عند الساعة السادسة مساء، لإعلان نسب النجاح واسماء الطلبة الأوائل.
وتقدم لامتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام الحالي حوالي 209871 مشتركا ومشتركة، منهم 147461 من الطلبة النظاميين، و 62410 من طلبة الدراسة الخاصة


