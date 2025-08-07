بعد سوزي الأردنية.. الداخلية المصرية تتهم التيك توكر مداهم بغسل 65 مليون جنيه

وطنا اليوم:في حلقة جديدة من مسلسل ملاحقة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد “التيك توكر” الشهير المعروف باسم “مداهم”، بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 65 مليون جنيه مصري (ما يعادل 1.3 مليون دولار).

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة توصل إلى أن “صانع المحتوى”، المقيم في منطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، قام بغسل أموال تحصل عليها من “نشاطه غير المشروع”.

وأوضح البيان أن هذا النشاط تمثل في إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر مقاطع فيديو “تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع”، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية ضخمة بشكل مخالف للقانون.

وكشفت التحريات أن “مداهم” حاول إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في أصول متنوعة تشمل:

شراء وحدات سكنية.

شراء سيارات ودراجات نارية.

تأسيس شركات وهمية.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة من قضية “التيك توكر” سوزي الأردنية، التي أثارت جدلاً واسعاً وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها بتهم مشابهة تتعلق بنشر محتوى اعتبر “منتهكاً للقيم الأسرية”، مما يؤكد على استمرار حملة الرقابة التي تشنها السلطات المصرية على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي ومصادر دخلهم وطبيعة المحتوى الذي يقدمونه.