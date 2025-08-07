نائب عام عمان يتسلم قائمة بـ33 شخصا وأصحاب حسابات يمارسون الصحافة دون صفة قانونية

وطنا اليوم:سلم نقيب الصحفيين طارق المومني، الخميس، نائب عام عمان حسن العبداللات، قائمة تضم 33 شخصًا وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارسون مهنة الصحافة والإعلام دون صفة قانونية، وذلك بعد إحالتها من الدائرة القانونية في النقابة.

وجرى اللقاء في مكتب النائب العام، بحضور عضو مجلس النقابة موفق كمال والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات.

وأكد المومني أن النقابة ماضية في ملاحقة منتحلي المهنة قانونيًا، لما يشكلونه من خطر على المهنة والمجتمع إلى جانب إسهامهم في نشر الفوضى الإعلامية وتداول الشائعات، بما يتعارض مع رسالة الصحافة المهنية ويهدد الأمن للدولة والسلم المجتمعي.

من جهته أوعز العبداللات ببدء المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتسريع الإجراءات القانونية المتخذة والمباشرة في التحقيقات، مؤكدًا دعم النيابة العامة لجهود النقابة في حماية المهنة من الانتهاك والتشويه.

وشكل مجلس نقابة الصحفيين في بداية تموز الماضي لجنة خاصة لحماية المهنة، تعمل على رصد مخالفات انتحال الصفة الصحفية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل اللجنة إعداد قوائم جديدة سيتم إرسالها تباعًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.