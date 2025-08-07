أنغام تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس

وطنا اليوم:أفاد الإعلامي المصري محمود سعد بآخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، التي تتلقى العلاج في مستشفى خاص بمدينة ميونخ الألمانية. وأشار إلى أنها ستخضع لعملية جراحية دقيقة غداً الخميس.

ونشر سعد تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحاً أن الأطباء المعالجين للفنانة المصرية استأصلوا جزءاً من الكيس الذي كان موجوداً على البنكرياس، إلا أنهم فوجئوا بازدياد حجم الكيس المتبقي خلال الأيام التالية للجراحة، مما استدعى اتخاذ إجراء عاجل للتخلص من الكيس وجزء من البنكرياس.

عملية ليست سهلة

كما أضاف أن صاحبة أغنية “اكتبلك تعهد” التي تعاني من آلام شديدة، ستخضع للجراحة صباح اليوم الخميس، مؤكداً أن العملية لن تكون سهلة.

وخضعت أنغام لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وخضعت بعدها للعديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

شائعة السرطان

وطاردت الشائعات الفنانة أنغام خلال الأيام الماضية، وانتشرت أخبار حول إصابتها بالسرطان، وهو ما نفته مديرة أعمالها.

وأعلنت النجمة المصرية تعرضها لأزمة صحية وسفرها إلى ألمانيا من أجل عمل بعض الفحوص الطبية الدقيقة.

وأحيت أنغام، قبل مرضها بأيام قليلة، حفلاً غنائياً ضخماً بالساحل الشمالي في مدينة العلمين، حضره جمهور كبير. تحدثت مع الحاضرين عن حبها وامتنانها لهم، مؤكدة أن الجمهور هو مصدر قوتها ودعمها وإلهامها.