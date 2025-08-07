بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

أنغام تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس

31 ثانية ago
أنغام تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس

وطنا اليوم:أفاد الإعلامي المصري محمود سعد بآخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، التي تتلقى العلاج في مستشفى خاص بمدينة ميونخ الألمانية. وأشار إلى أنها ستخضع لعملية جراحية دقيقة غداً الخميس.
ونشر سعد تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحاً أن الأطباء المعالجين للفنانة المصرية استأصلوا جزءاً من الكيس الذي كان موجوداً على البنكرياس، إلا أنهم فوجئوا بازدياد حجم الكيس المتبقي خلال الأيام التالية للجراحة، مما استدعى اتخاذ إجراء عاجل للتخلص من الكيس وجزء من البنكرياس.

عملية ليست سهلة
كما أضاف أن صاحبة أغنية “اكتبلك تعهد” التي تعاني من آلام شديدة، ستخضع للجراحة صباح اليوم الخميس، مؤكداً أن العملية لن تكون سهلة.
وخضعت أنغام لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وخضعت بعدها للعديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

شائعة السرطان
وطاردت الشائعات الفنانة أنغام خلال الأيام الماضية، وانتشرت أخبار حول إصابتها بالسرطان، وهو ما نفته مديرة أعمالها.
وأعلنت النجمة المصرية تعرضها لأزمة صحية وسفرها إلى ألمانيا من أجل عمل بعض الفحوص الطبية الدقيقة.
وأحيت أنغام، قبل مرضها بأيام قليلة، حفلاً غنائياً ضخماً بالساحل الشمالي في مدينة العلمين، حضره جمهور كبير. تحدثت مع الحاضرين عن حبها وامتنانها لهم، مؤكدة أن الجمهور هو مصدر قوتها ودعمها وإلهامها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:37

ترامب مستعد لتنظيم وحضور لقاء بين بوتين وزيلينسكي

10:30

الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي

10:04

مجلس نواب غائب، وأحزاب مهمّشة… والقرار حكر على دوائر مغلقة

10:02

تفاصيل لخطة احتلال غزة وزامير يحذر من مخاطر مقتل عدد كبير من الجنود

09:52

مع استمرار حرب الابادة على غزة .. هل باتت إسرائيل مهددة بظاهرة هجرة الأدمغة

09:39

موجة حارة وجافة تؤثر على المملكة تبدأ الجمعة

09:32

تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم

09:28

الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية تتعلق بتوريد الوقود إلى غزة وفتح ممرات مع الأردن ومصر

09:23

إدارة الأزمات تحذر من موجة حر قادمة وتوجه إرشادات هامة

09:18

هل سيتم إلغاء التقاعد المبكر.؟

09:17

عن وجع المعاناة على قارعة الطريق

09:08

إجلاء 83 أردنيًّا من محافظة السويداء في سوريا

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025