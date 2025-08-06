بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم الفجر 3 غرب خان يونس

40 ثانية ago
الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم الفجر 3 غرب خان يونس

وطنا اليوم:وزّعت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجبات أرز جاهزة على العائلات النازحة في مخيم “الفجر 3” بمنطقة المواصي غرب خان يونس، ضمن برنامج التغذية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.
وقدمت الحملة مئات الوجبات الساخنة للأسر المتضررة في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وذلك في إطار تدخلات إغاثية متواصلة تستهدف المناطق الأكثر تضررًا ونزوحًا.
وأكدت إدارة الحملة أن فرقها الميدانية تواصل العمل يوميًا لتأمين الدعم الغذائي، مشيرة إلى أن التوزيع يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان، خاصة في أماكن اللجوء المؤقت.
وتواصل الحملة والهيئة تنفيذ برامج إغاثية متعددة بالتنسيق مع الجهات المحلية في غزة، وسط دعوات لتكثيف الدعم الدولي؛ لضمان استمرارية هذه الجهود في ظل التحديات الميدانية المتصاعدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

الجارديان: إسرائيل تستخدم مايكروسوفت لمراقبة مكالمات الفلسطينيين وقتلهم

19:05

رئيس الوزراء: وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا بل هو حق للأردن والأردنيين

16:21

الاحتلال يمدد إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

16:12

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

15:53

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة حسان

15:44

8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة .. أسماء

15:36

الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية على قطاع غزة

15:31

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان

15:26

بنكان تجاريان يبيعان اراضٍ وعقار لرجل اعمال في السجن

15:22

البنك الأردني الكويتي يُعلن عن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير – الجوائز النصف سنوية لعام 2025

15:21

د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم يرعى حفل افتتاح أولمبياد الكيمياء العربي بنسخته العاشرة

15:17

الجغبير: الجمارك نموذج على العلاقة التشاركية بين القطاعين

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025