رئيس الوزراء: وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا بل هو حق للأردن والأردنيين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إن وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا، بل هو حق للأردن والأردنيين.

وأضاف في أول جلسة لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري، الأربعاء، أن نهج الحكومة واضح، والمتطلَّبات والبرامج لكل قطاع واضحة، ونعلم تماماً ماذا نريد.

وأكد أن المطلوب من كل وزير العمل بأقصى طاقته وبكل جديَّة لتحقيق أهدافنا دون تأخير، ويجب ترك أثر ملموس على أرض الواقع، والتأخُّر في تنفيذ البرامج والمشاريع قد تكون كلفته أكبر، ويضيِّع علينا الكثير من الفرص

وقال للوزراء: “يجب أن تكونوا أصحاب مبادرة ورؤية في قطاعاتكم، وأن لا تنتظروا مني التَّوجيه للقيام بواجباتكم أو الخروج بمشاريع جديدة لتطوير قطاعاتكم”

وتابع :”تطوير مؤسَّساتكم ووزاراتكم وبناء قدراتها من أهمّ واجباتكم، وليس هذا دور وزير تطوير القطاع العام فقط، بل هو عمل مشترك، ومسؤوليَّة الحكومة إنجاز التَّحديث المطلوب”.

وبين أن أساس النَّجاح قدرتنا على العمل كفريق لأنَّ عمل العديد من وزاراتنا متقاطع، والنَّجاح مشترك.

وخاطب حسان الوزراء الجدد قائلا: نبدأ من حيث انتهى زملاؤكم، فالموضوع ليس تغيير مسار أو برامج بل الإسراع في الإنجاز وتوثيق التعاون

وشدد على أن العمل الميداني أساسٌ في عمل الحكومة لنتمكن من تقدير التحديات ومعالجتها، وهي تسهم في تعزيز قدرتنا على تطوير الاستراتيجيات الضرورية في قطاعاتنا، وعلى كل وزير أن يكرِّس الوقت الكافي لزيارة المحافظات ومناطق المملكة، خصوصاً وزراء الخدمات

وقال: التزامنا بما تعهَّدنا به في المحافظات من مشاريع وبرامج ضمن الخطط التنمويَّة لكل محافظة مسؤوليَّة على كل وزير، فنحن مسؤولون ومساءلون عن تنفيذها ضمن جدول زمني واضح أمام الجميع، وهي إطار عملنا الذي توافقنا عليه مع الهيئات المنتخبة في كل محافظة