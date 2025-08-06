بنكان تجاريان يبيعان اراضٍ وعقار لرجل اعمال في السجن

وطنا اليوم:علم من مصادر بأن رجل أعمال معروف، ما زال يقضي حكماً بالسجن، قد فقد ما تبقى من ممتلكاته وعقاراته وأراضيه الواقعة في منطقة عبدون، وذلك لصالح بنكين الذين قامى بتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه وبيع تلك الممتلكات لتحصيل أموال كان قد اقترضها سابقًا.

اللافت في القضية أن الشركة المساهمة التي كانت قد رفعت عدة قضايا على رجل الأعمال خرجت من “المولد بلا حمص”، في إشارة إلى ضياع حقوق المساهمين، الذين تفاجأوا بإجراءات البيع التي تمت بسرية تامة، دون علم أي طرف من المساهمين أو حتى إعلامهم بها.