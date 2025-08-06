مستشفى ألماني يعتذر بعد نشر اسم يحيى السنوار ضمن مواليد جدد

وطنا اليوم:اعتذر مستشفى للولادة في شرق ألمانيا، بعد أن نشر قائمة بأسماء المواليد الجدد تضمنت اسم “يحيى السنوار”، وهو اسم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار الذي اغتيل في غزة، ما أثار جدلاً وتفاعلات متباينة عبر الإنترنت.

وكان مستشفى جامعة لايبزيغ، الذي يشارك يوميًا أسماء المواليد الجدد على قناته الخاصة بالولادة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد نشر اسم “يحيى السنوار” ضمن التحديث يوم الإثنين، وسرعان ما أثار الاسم ردود فعل متباينة من بعض المستخدمين.

وفي قصة عبر إنستغرام ردًا على الجدل، قالت إدارة المستشفى: “اليوم، كما في كل يوم، نشرنا الأسماء الأولى للمواليد الجدد على قناتنا المختصة بالتوليد.”

وأضاف البيان: “تم ذكر اسم يحمل في الوقت الراهن دلالات سياسية، وتسبب في استياء أو عدم فهم لدى بعض المستخدمين. نود التوضيح: يتم نشر الأسماء الأولى حصريًا بناءً على طلب أو بموافقة الوالدين، دون تقييم أو اختيار من قبلنا.”

وتابع المستشفى: “لا يتم التعليق على الأسماء تحريريًا أو تصنيفها سياسيًا. نحن نتفهم أن منشور اليوم أثار ارتباطات سلبية لدى بعض الأشخاص، ونود أن نقدم اعتذارًا صريحًا إذا شعر أحد بالإساءة أو الاستفزاز من خلال المنشور.”

وأكد المستشفى أنه لا يُجري تدقيقًا أو فلترة للأسماء، وينشرها فقط بعد موافقة الأهل.

ويُذكر أن يحيى السنوار، أحد أبرز قياديي حماس في غزة، اغتيل في عملية عسكرية نفذها الاحتلال في تشرين الأول /أكتوبر 2024، بعد قرابة عام من عدوان الاحتلال على غزة.

ويشار إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دافعوا عن حق الأسرة في اختيار أي اسم دون تدخل