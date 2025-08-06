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ترامب يدلي بتصريحات ساخرة من فوق سطح البيت الأبيض

17 ثانية ago
ترامب يدلي بتصريحات ساخرة من فوق سطح البيت الأبيض

وطنا اليوم:أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الساعات الماضية، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له من على سطح البيت الأبيض، وتصريح أدلى به من هناك؛ الأمر الذي لم يسبقه إليه رئيس أمريكي على مر التاريخ.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه: “سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة لصحتكم”، وعندما سأله صحفي عما يسعى إلى بنائه، أجاب: “صواريخ نووية”.
وأبرز نشطاء قيام الرئيس الأمريكي باستقبال أسئلة من إعلاميين كانوا يقفون في الأسفل، واضطراره للإشارة ورفع صوته في إجاباته خلال الجولة التي قام بها فوق قاعة المؤتمرات الصحفية برفقة المهندس المسؤول عن قاعة الرقص التي يريد ترامب بنائها في البيت الأبيض.
وأضاف ترامب: “أنا فقط أقوم بجولة قصيرة”، وعندما ضغط عليه الصحافيون مجددا، قال “شيء جميل”، بينما كان يواصل أداء رقصته الشهيرة، وفق شبكة “أي بي سي نيوز”.
وتابع قائلا “إنها مجرد طرق أخرى لإنفاق أموالي”، وأردف “كل ما أقوم به يتم تمويله من جيبي”، في إشارة إلى التطوير الذي سيقوم به في البيت الأبيض على مستوى الإنشاءات.


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