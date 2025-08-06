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نقيب الصاغة يحذر المواطنين من العروض الوهمية على أسعار الذهب

10 ثواني ago
نقيب الصاغة يحذر المواطنين من العروض الوهمية على أسعار الذهب

وطنا اليوم:حذر نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، المواطنين من تصديق ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن عروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات على أسعار الذهب.
ووصف علان، بأنه خداع وتضليل لا يمت للواقع بصلة، كون أسعار الذهب بالسوق المحلية مرتبطة بما يتم تداوله يوميا من أسعار بالسوق العالمية، مؤكدا أن النقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستلاحق كل من يروج لذلك، بالتعاون مع الجهات المعنية.
ودعا المواطنين إلى عدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ لتقديم عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء.
واستغرب أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، كما أن أجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه ولا يوجد شيء اسمه عروض على الذهب.
وأشار إلى وجود أشخاص من غير التجار يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على أسعار الذهب، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.
وأوضح أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة تعتبر غير موثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء المعدن الأصفر من خلال المحال المرخصة المنتشرة بعموم المملكة والتي تمنح المشترين الفواتير عند عملية الشراء.
ولفت إلى وجود مواطنين يقتنون الذهب لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، وهذا ينفي أية أحاديث عن وجود تنزيلات وعروض على الذهب.
وأكد علان أن دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
يذكر أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 277 مليون دينار، بحسب معطيات إحصائية صدرت أخيرا عن دائرة الإحصاءات العامة.


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