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بلدية المفرق: ردم بركة مياه في حي الفدين بعد التأكد من خطورتها

56 ثانية ago
بلدية المفرق: ردم بركة مياه في حي الفدين بعد التأكد من خطورتها

وطنا اليوم:أكدت بلدية المفرق أن “بركة المياه المهجورة، التي تم ردمها في حي الفدين لا تصنف كموقع أثري، حيث تم دفنها لأنها تشكل خطورة على المواطنين”.
وأوضحت البلدية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تلقت شكاوى من مواطنين في الحي بوجود البركة التي تشكل مكرهة صحية وخطرا تهدد سلامة السكان، لافتة إلى أن البلدية شكلت لجنة مختصة من الصحة والسلامة العامة وبمشاركة مندوب من مديرية آثار المفرق للقيام بالكشف الميداني على الموقع.
وبينت أن نتائج الكشف أظهرت بأن البركة عبارة عن خزان مياه ضخم بعمق 6 أمتار وسعة تقدر بحوالي 700 متر مكعب خال تماما من المياه ويحتوي على كميات كبيرة من النفايات، وتقع بالقرب من التجمعات السكنية ما يزيد من خطورتها، كما تبين الموقع يشكل خطورة صحية وبيئية كبيرة جراء تراكم النفايات داخل البركة، لإضافة إلى وجود تصدعات وانهيارات في البناء.
وأكدت البلدية أنه وبعد تقييم الوضع أوصت اللجنة بضرورة ردم البركة بشكل فوري، مشيرة إلى أنه وبناء على توصيات اللجنة قامت البلدية بردم البركة حفاظا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة


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