سلطات الاحتلال تقتل أكثر من 200 تمساح في مزرعة بالضفة الغربية

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنها قضت على أكثر من 200 تمساح من نوع “تمساح النيل” في مزرعة تقع داخل مستوطنة “بتسائيل” في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أنها كانت تشكل “خطراً على السكان”.

وأوضحت إدارة “المنسق” (كوغات)، أن التماسيح كانت محتجزة في أقفاص مهجورة في ظروف “مروعة”، مع نقص حاد في الغذاء، ما أدى إلى حالات من الافتراس بين التماسيح أنفسها، بحسب وصفها.

لكن صاحب المزرعة، غادي بيتان، رفض المزاعم ، مؤكداً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الحيوانات كانت بصحة جيدة وتتلقى الغذاء بشكل منتظم، واصفاً ما جرى بأنه “إعدام واضح”، ومشيراً إلى أن أحد موظفيه تمّت مصادرة هاتفه المحمول أثناء تنفيذ العملية، التي نُفذت دون أي إشعار مسبق.

وتعود قصة المزرعة إلى التسعينيات، حين أُنشئت كوجهة سياحية، لكنها أُغلقت بعد الانتفاضة الثانية وتحولت لاحقاً إلى مشروع تجاري لتربية التماسيح، قبل أن يتم إغلاقها نهائياً عام 2013 عقب صدور قانون إسرائيلي يمنع تربية الحيوانات البرية بغرض التجارة بجلودها.

الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الحيوان، حيث وصفت منظمة “دعوا الحيوانات تعيش” التابعة للاحتلال ما جرى بأنه “مجزرة مروعة وغير مبررة بحق حيوانات محمية”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، ومذكرة بأن تل أبيب طرف في اتفاقية “سايتس” الدولية المعنية بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وقت سابق هذا العام، أظهرت مراهقين إسرائيليين يرشقون التماسيح بالحجارة داخل المزرعة، في وقت تتحدث فيه تقارير عن هروب بعض التماسيح سابقاً، ما أثار مخاوف في المناطق المحيطة ومحميات طبيعية قريبة