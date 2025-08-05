بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يؤكد أهمية التوسع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية

45 ثانية ago
ولي العهد يؤكد أهمية التوسع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية

وطنا اليوم:ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مشاريع المجلس لتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وبحث استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم بالمدارس، وبرامج عمل المجلس وخططه.
وأشار سموه إلى أهمية افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضرورة التوسع في ربطه بالمزيد من المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد سمو ولي العهد أهمية التوسع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية، تمهيدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ويسهل تقديمها للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:08

الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024

19:05

محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

19:03

ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة

18:10

تعديل وزاري جديد… ولكن!

16:52

السيسي: التاريخ سيحاسب دولا كثيرة على موقفها من حرب غزة

16:47

%92 نسبة الإنجاز في إنشاء جسر غور حديثة على طريق البحر الميت

16:44

العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها

15:58

قراءة | التعديل الأول في حكومة ( حسان ) … حين تُختبر النوايا وتُقرأ الرسائل

15:54

صندوق استثمار اموال الضمان نموذجا لتعزيز بيئهً الاستثمار

15:44

تسلا تمنح إيلون ماسك مكافأة قدرها 29 مليار دولار

15:40

النقل البري: مشاريع لتطوير مراكز الانطلاق والوصول في السلط والزرقاء وجسر الملك حسين

15:36

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تزور البريد الأردني وتطلع على أهم المشاريع والإنجازات

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان