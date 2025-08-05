ولي العهد يؤكد أهمية التوسع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية

وطنا اليوم:ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مشاريع المجلس لتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وبحث استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم بالمدارس، وبرامج عمل المجلس وخططه.

وأشار سموه إلى أهمية افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضرورة التوسع في ربطه بالمزيد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد سمو ولي العهد أهمية التوسع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية، تمهيدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ويسهل تقديمها للمواطنين