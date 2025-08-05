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محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

دقيقة واحدة ago
محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، عدد من المحافظين في وزارة الداخلية.
فقد أدى اليمين مالك خريسات محافظا لجرش، وسلطان الماضي محافظا للطفيلة، وأيمن العوايشة محافظا للعقبة.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.


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