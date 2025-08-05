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ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة

9 ثواني ago
ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة

وطنا اليوم:قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة المرحومة سلمى حسني حسن حاتوقاي، شقيقة مدير عام دائرة المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني حاتوقاي.
وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته


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