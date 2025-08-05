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السيسي: التاريخ سيحاسب دولا كثيرة على موقفها من حرب غزة

43 ثانية ago
السيسي: التاريخ سيحاسب دولا كثيرة على موقفها من حرب غزة

وطنا اليوم:شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على أن التاريخ سيحاسب دولا كثير على موقفها من حرب غزة، معتبرا أن الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة هو “إفلاس”.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي لونغ كونغ: “التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في الحرب على غزة، والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلا”.
وأضاف: “الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو إفلاس وهذا كلام غريب”.
وأكد أن “مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة”.
وأشار إلى أن “قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ منهم منفذ معبر رفح مع مصر والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي”.
وأوضح أن “مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى”.
واعتبر أن الحرب في قطاع غزة تهدف للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.
كما وجه نداء للرأي العام العالمي لفت فيه إلى أن “الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة منتقدا عجز المجتمع الدولي”


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