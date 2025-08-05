%92 نسبة الإنجاز في إنشاء جسر غور حديثة على طريق البحر الميت

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك.

واطلع أبو السمن في جولة ميدانية رافقه فيها محافظ الكرك قبلان الشريف، على سير العمل في ستة مشاريع، مؤكدا حرص الحكومة على إدارة الموارد المالية المتاحة والمخصصة للمشاريع الرأسمالية على الوجه الأمثل والذي يحقق الغاية الأساسية لعمل الحكومة والمتمثل بتقديم الخدمات للمواطنين بشفافية وعدالة، وتحسين جودة الحياة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وقال إن الحكومة تنفذ التوجيهات الملكية السامية بضرورة التوجه الى الميدان ومتابعة احتياجات المواطنين في مدنهم وقراهم، حيث تعمل الحكومة جاهدة على الوصول لكل مدينة وقرية سواء بزيارات دولة رئيس الوزراء أو جولات أعضاء الحكومة او من خلال الاجتماعات التي تعقدها الحكومة في كافة المحافظات.

أبو السمن استهل جولته بالاطلاع على سير العمل بمشروع إنشاء جسر خرساني بديلا للجسر رقم (9) القائم في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت باتجاه مدينة العقبة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 92%.

ويبلغ طول الجسر 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.

ويشتمل المشروع على أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية بهدف حماية الجسور على طريق البحرالميت ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

عقب ذلك توجه أبو السمن الى طريق الكرك-الأغوار (الخرزة) الذي تنفذ عليه الوزارة أعمال صيانة وتوسعة وإعادة إنشاء في عدد من الأجزاء وبتمويل من مجلس محافظة الكرك وشركة البوتاس العربية.

عقب ذلك توجه أبو السمن إلى طريق صرفا – الأغوار البالغ طوله 18 كلم قسم إلى ثلاثة مراحل بواقع 6 كم لكل مرحلة، وبكلفة اجمالية بلغت 11 مليون دينار ، وشدد على ضرورة انجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، وأستمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع الذي استكملت الأعمال في مرحلتيه الأولى والثالثة، فيما يتم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الطريق الذي سيربط مراعات شمال الكرك بمنطقة الأغوار، حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 20‎%‎.

ويتكون المشروع من طريق بمسربين وأكناف جانبية وتنفيذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الاسفلتية (طبقـة رابطـة) ، بالإضافة الى تنفيذ عبــارات انبوبية وصـندوقية والحمايات اللازمـة لها وأعمال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.

عقب ذلك تفقد ابو السمن سير العمل في شروع طريق ربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك الذي تنفذه الاشغال لحساب وزارة الادارة المحلية.

وتشمل اعمال المشروع إعادة إنشاء الطريق القائم ما بين مديرية زراعة الكرك ومجمع السفريات وبطول 788 مترا، ليكون بـ 4 مسارب وجزيرة وسطية وأعمال الحمايات اللازمة والجدران الاستنادية وربط العبارات القائمة وتوفير عناصر السلامة المرورية.

وفي المحطة الخامسة من جولته، تفقد أبو السمن مشروعي المدينة الرياضية والطريق الواصل إليها، حيث تشمل أعمال “نواة” للمدينة الرياضي بهدف اقامة منشآت رياضية وخدمية في الكرك تتضمن إنشاء مسبح نصف أولمبي، ومباني خدمات، وملعبين مع مدرجات، مبنى إدارة، والمرافق الصحية، كما يشمل المشروع مساحات خضراء، أرصفة، ومواقف سيارات، وطريق داخلي يربط المنشآت بعضها ببعض، حيث شارفت الوزارة على انهاء المرحلة الاولى من المشروع فيا تجاوزت نسبة الانجاز في المرحلتين الثانية والثالثة حجاز 75‎%‎. كما تنفذ الوزارة مشروعا لربط المدينة الرياضية بمجمع الأمير فيصل وبطول يبلغ نحو 1 كلم وبعرض 10 أمتار.

وفي ختام الجولة اطلع وزير الاشغال على سير الأعمال في مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق محي- الأبيض الذي تنفذه الوزارة في الكرك بطول 15كيلومترا، وبتكلفة إجمالية نحو 5 ملايين دينار. واستمع إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع الذي يهدف الى إعادة إنشاء الطريق بشكل كامل، وتعديل المسار وإعادة إنشاء العبارات على مجاري أودية تتقاطع مع الطريق، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال وزيادة الكوادر للاستفادة من إغلاق الطريق وإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

وقال أبو السمن إن المشروع امتداد لمشاريع تنفذها الوزارة على عدد من الطرق في المملكة، بهدف تحسين واستدامة شبكة الطرق ووفق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية المتاحة.

ويتضمن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 45‎%‎ ومن المتوقع انهائه قبل موعده المقرر عقديا‎, توسعة وإعادة إنشاء للطريق القائم وتحسين المسار والمنحنيات الأفقية والعامودية بطرق هندسية تراعي طبيعة المنطقة.

ويشتمل المشروع على إنشاء طبقات رصف جديدة وتنفيذ أعمال ترابية من قطع وردم وإنشاء طبقات قاعدة ترابية، وتحت الأساس وحصوية مكسرة بمجموع سماكة تبلغ 25 سم للطبقات الثلاث، بالإضافة لطبقة إسفلتية رابطة بسماكة 7 سم، وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية لمجاري السيول والأودية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.