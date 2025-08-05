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تسلا تمنح إيلون ماسك مكافأة قدرها 29 مليار دولار

39 ثانية ago
تسلا تمنح إيلون ماسك مكافأة قدرها 29 مليار دولار

وطنا اليوم:حصل المدير التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك على مكافأة مباشرة من إدارة الشركة تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار، وذلك ضمن مساعي مجلس الإدارة للحفاظ عليه رئيسا تنفيذيا لها.
ووصفت الشركة هذه المكافأة بأنها عربون حسن نية من أجل تكريم حزمة رواتب ماسك التي وصلت إلى 50 مليار دولار في عام 2018، وأوقفتها محكمة ديلاوير في العام الماضي.
وتأتي هذه المكافأة على شكل 96 مليون سهم يمكن لماسك الحصول عليها حال بقائه في منصب تنفيذي رفيع لمدة عامين قادمين، ولم تتخذ المحكمة أي إجراءات جديدة ضد ماسك بشأن حزمة المكافآت التي توقفت في عام 2018.
كما يجب على ماسك أن يحتفظ بهذه الأسهم لمدة 5 أعوام، ويمكنه شراؤها لاحقا بسعر 23 دولارا للسهم الواحد، وهو نفس سعر تنفيذ جائزة عام 2018، وتنوي الشركة طرح تصويت على خطة تعويضات جديدة طويلة الأجل في اجتماعها السنوي المقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على إيلون ماسك في منصبه التنفيذي الرفيع لأطول فترة ممكنة حتى يظل الواجهة الإعلامية للشركة، فضلا عن زيادة تركيزه على خطط الشركة أثناء تحولها من شركة لصناعة السيارات الكهربائية إلى شركة سيارات أجرة ذاتية القيادة وشركة روبوتات.
ويذكر بأن مبيعات “تسلا” كانت تعاني في الآونة الأخيرة بسبب تزايد المنافسة العالمية وتحول سياراتها إلى طرز قديمة، فضلا عن مغامرات ماسك السياسية التي تسببت بتشويه العلامة التجارية للشركة.
وأظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز للتنقل العالمي” (S&P Global Mobility) انخفاض ولاء العملاء لعلامة “تسلا” التجارية بعد مغامرات ماسك في السياسة وعلاقته المضطربة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويزيد حجم حصة إيلون ماسك في “تسلا” ليصبح 15% بعد أن كان 12.7%، إذ يظل محتفظا بالنسبة الأكبر من أسهم الشركة.


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