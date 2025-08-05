الدراسات الاستراتيجية: غالبية الأردنيين متفائلون بمسار الدولة والبطالة تتصدر قائمة الأولويات

وطنا اليوم:كشف استطلاع رأي حديث أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن حالة من التفاؤل تسود الشارع الأردني، حيث يعتقد 72% من المواطنين أن الأمور في المملكة تسير في الاتجاه الإيجابي. وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، تمثل الهاجس الأكبر للأردنيين.

وبيّنت النتائج أن ما يقارب نصف الأردنيين (49%) يضعون إيجاد حلول للبطالة وتوفير فرص العمل كأولوية قصوى، مما يعكس حجم التحدي الاقتصادي. وتوزعت الأولويات الأخرى بين إصلاح الوضع الاقتصادي العام، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث حازت كل منها على نسبة 11%.

تقييم الأداء الحكومي والثقة بالانتخابات

فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الأخيرة، حظي قرار حل المجالس البلدية والمحافظات بتأييد 58% من الأردنيين، مقابل معارضة 29%. هذا التأييد تزامن مع نية واضحة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث أكد 44% أنهم سيشاركون بشكل مؤكد، بينما رجح 14% مشاركتهم.

وعلى صعيد القرارات الاقتصادية، لقي قرار تخفيض الضريبة على بعض أنواع سيارات الركوب اهتماماً واسعاً، حيث اعتبر 52% ممن سمعوا به أنه يصب في مصلحة المواطنين، مقابل 24% رأوا أنه يخدم مصلحة الحكومة.

نظرة متناقضة للأمن: استقرار داخلي وقلق إقليمي

أظهر الاستطلاع مفارقة واضحة في نظرة الأردنيين للوضع الأمني؛ فبينما يشعر 97% باستقرار الوضع الأمني داخل الأردن، يرى 57% أن الوضع السياسي في المنطقة المحيطة غير مستقر.

وفي هذا السياق الإقليمي، أكد 73% من الأردنيين أن القضية الفلسطينية ما زالت تمثل أولوية للعالم العربي. وحول التوترات الأخيرة، أيد 70% وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن تطوير منظومة الأردن الدفاعية ضرورة حتمية (91%) تحسباً لأي تصعيد مستقبلي.

وحول استخدام صافرات الإنذار في الأردن خلال النزاع الإيراني الإسرائيلي، أفاد 55% من الأردنيين أن صوت صافرات الإنذار لم يكن له تأثير عليهم أو على عائلاتهم، فيما أفاد 43% أن صوتها كان يشعرهم بالقلق والخوف، فيما أفاد 2% أنها كانت تسبب

الإزعاج لهم فقط.

وأظهرت الدراسة كذلك أن 62% التزموا بالتعليمات الواجب تنفيذها عند سماع صافرات الإنذار، فيما لم يلتزم بذلك 38% من الأردنيين، كما أن 12% من الأردنيين قاموا بعمل احتياطات معينة على اعتبار احتمالية نشوب حرب بالمنطقة، فيما لم يقم بأي احتياطات 88% من الأردنيين، فيما أفاد 89% أنهم شاهدوا بأعينهم الصواريخ والمسيرات الإيرانية أو مضادات الدفاع الجوي، فيما لم يشاهدها 11% من الأردنيين.

قضايا مجتمعية ومصادر المعلومات

كشف الاستطلاع هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار المحلية، حيث يعتمد عليها 63% من الأردنيين، متجاوزة التلفزيون (27%) بفارق كبير.

وعلى الصعيد الاجتماعي، عبر 86% من المواطنين عن شعورهم بالأمان في مجتمعاتهم. إلا أن قضية انتشار المخدرات ما زالت تشكل قلقاً، إذ يعتقد 55% أنها منتشرة بدرجة كبيرة، خاصة بين فئة الشباب.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين، أفاد الاستطلاع أن قرابة ثلثيّ الأردنيين (66%) سمعوا عند هذه التعديلات، فيما لم يسمع عنها قرابة 34% ويؤيد هذه التعديلات 58% من الأردنيين، منهم 24% بدرجة كبيرة، و26% بدرجة متوسطة، و8% بدرجة قليلة 8%، فيما أفاد 41% أنهم لا يؤيدونها.

وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، كشف الاستطلاع أن 86% من الأردنيين يشعرون بالأمان بدرجة كبيرة ومتوسطة في المجتمع الذي يعيشون فيه، مقابل 10% لا يشعرون بذلك.

وفيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن المجتمعي كالمخدرات، يعتقد 55% من الأردنيين أنها منتشرة بدرجة كبيرة في المجتمع، و24% يعتقدون أنها منتشرة بدرجة متوسطة، و11% منشرة بدرجة قليلة، و5% غير منتشرة على الإطلاق.

ويرون كذلك أن فئة الشباب (18-25 سنة) هي أكثر الفئات تأثراً بالمخدرات، تليها المراهقين (13-17 سنة) بنسبة 25%، ومن ثم الشباب (26 – 35) سنة بنسبة 13%، فيما أفاد 16% أن جميع الفئات العمرية متأثرة بالمخدرات.