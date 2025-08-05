إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية

وطنا اليوم:صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على الواجهة الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت الطائرتين وطبقت قواعد الاشتباك، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني