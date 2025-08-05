النوايسة: لسنا معنيين بالتوقف عند الأصوات المشككة بالجهد الأردني لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:اكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُمثل الذراع التنفيذي اللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف النوايسة خلالبدء لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان “الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” ان الهيئة تُمثل الذراع التنفيذي اللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

وقال النوايسة إن دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يبذله الأردن تجاه غزة، وإصرارنا على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات تأكيد على الموقف الأردني الثابت.

واوضح ان الأصوات المشككة بالجهد الأردني لا تخدم المعاناة التي يعيشها أهلنا في غزة، ولسنا معنيين بالتوقف عندها.

الى ذلك قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن الهيئة جاءت استجابة لرؤية ملكية تهدف إلى ترجمة القيم الأردنية، وتعكس مشاعر المحسنين داخل المملكة وخارجها، ضمن إطار مؤسسي، واحتواء جميع المبادرات الإغاثية داخل المملكة وخارجها من قِبل شركائها.

وأضاف الشبلي، ، أن مصادر تمويل الهيئة تشمل: الديوان الملكي، الوقفيات، والبرامج والمشاريع الممولة من قبل منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويًا من الدعم الذي تقدمه الهيئة