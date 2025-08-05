بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منذ تأسيسها.. 556 مليون دولار مجموع مساعدات الخيرية الهاشمية لفلسطين

36 ثانية ago
منذ تأسيسها.. 556 مليون دولار مجموع مساعدات الخيرية الهاشمية لفلسطين

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن الأردن قدم ما يزيد على 665 مليون دولار مساعدات لـ 42 دولة شقيقة منذ 2022
وأضاف الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية”، أن الأردن قدم مساعدات بقيمة 427 مليون دولار إلى قطاع غزة قبل الحرب وبعدها.
ولفت إلى مجموع المساعدات التي تقديمها لفلسطين (الضفة الغربية، غزة، القدس) منذ التأسيس ولغاية تاريخه 556,024,474 مليون دولار.
وأوضح أن المساعدات التي جرى تقديمها لقطاع غزة قبل وبعد الحرب 427,781,599 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما قدم بعد الحرب 335 مليون دولار.
وقال إن الهيئة الخيرية الهاشمية كانت تكفل نحو 15 ألف يتيم في قطاع غزة قبل الحرب.
وأوضح أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم العون والمساعدات للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات حيث وصل عدد الدولة التي تمّ مساعدتها إلى 42 دولة.
بدوره قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن الأصوات المشككة بالجهد الأردني لا تخدم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة، و”لسنا معنيين بالتوقف عندها”.
وأضاف: “دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يبذله الأردن تجاه غزة، وإصرارنا على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات تأكيد على الموقف الأردني الثابت.”
وشدد على أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُمثل الذراع التنفيذي اللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:43

تجديد تعيين رؤساء الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية

12:48

الجمارك تضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

12:41

الحكومة : تعديل وزاري غدًا لتعزيز فريق التنفيذ والتحديث

12:29

الجامعه الاردنيه اليوم

12:26

القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد بث خطير

12:03

مجلس التعليم العالي يعقد جلسة لتحديد مصير رؤساء الجامعات الرسمية

11:55

العضايلة يزور أجنحة وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE المقام حاليا في القاهرة

11:50

مطالب نيابية بالتحقيق في ارتفاع فواتير الكهرباء

11:32

تفشٍ مقلق للكوليرا في مخيمات دارفور وسط حصار ونقص حاد بالرعاية الصحية

11:26

خبراء يتوقعون انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي

11:06

البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن

10:58

بعد 24 ساعة.. قاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان