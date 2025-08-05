القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد بث خطير

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية المصرية امس الاثنين، القبض على البلوغر المعروفة باسم “ليلى الشبح”.

وجاء القبض على ليلى الشبح بعد بث مباشر أطلقته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّهت خلاله اتهامات علنية وخطيرة لعدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم غير موثقة حول تورطهم في جرائم جنائية، مما اعتُبر تحريضًا وتشهيرًا علنيًا.

وتم توقيف ليلى الشبح أثناء بثها المباشر، بعد تحرك عاجل من الجهات المختصة التي رصدت الفيديو، وقامت بتوثيق محتواه وما تضمنه من إساءات وقذف علني وتحريض على الكراهية، في مخالفة صريحة للقوانين التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالسمعة العامة عبر الإنترنت.

وتواجه ليلى الشبح لائحة اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، القذف العلني بحق شخصيات عامة، التحريض على الكراهية وبث البلبلة في المجتمع والتشهير والترويج لادعاءات غير موثقة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الحملة القانونية ضد بعض صناع المحتوى الإلكتروني، بعد تلقي الجهات المختصة عددًا كبيرًا من البلاغات من مواطنين وشخصيات عامة يتهمون فيها بعض “البلوغرز” باستخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير والتربح غير المشروع من خلال المحتوى المُضلل.

وصرح مصدر قانوني بأن النيابة العامة تدرس حاليًا توسيع التحقيقات لتشمل حسابات وصفحات أخرى، ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة ما وُصف بـ”الفوضى الرقمية” على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عبر تطبيق “تيك توك”.