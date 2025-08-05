العضايلة يزور أجنحة وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE المقام حاليا في القاهرة

وطنا اليوم:قام السفير الأردني في جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي السيد أمجد العضايلة بزيارة أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض الدولي المختص في السياحة التعليمية EDUGATE، والذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر لمدة أيام.

واطلع العضايلة، يرافقه القنصل الأردني راشد العدوان، على ما تقدمه من شروحات لفرص التعليم العالي في الأردن، وجهود استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعات الأردنية، التي تحظى بمكانة علمية وسمعة أكاديمية متميزة

وأثنى بحضور عدد من ممثلي جامعات أردنية وعربية مشاركة في المعرض على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية، والترويج لفرص الدراسة والتبادل الثقافي والتعليمي القائم على التنافسية في نوعية البرامج العلمية وجودة المخرجات الأكاديمية التي تؤهل الخريجين لسوق العمل في ظل الثورة التقنية والمعلوماتية الراهنة، والتي تواكبها الجامعات الأردنية والعربية.

كما أشاد السفير العضايلة بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة الأردنية في تسهيل وتعزيز الحضور والمشاركة الأردنية في المعرض، وبما من شأنه أن يوسّع من فرص التعاون الأكاديمي مع الأشقاء في مصر والدول العربية، ويؤكد بذات الوقت التزام الأردن بتقديم تعليم نوعي يسهم في بناء الإنسان العربي وتقدمه.

وأضاف السفير العضايلة إلى أن هذا المعرض يُعد من أبرز الفعاليات التعليمية المهمة على مستوى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المشاركة الأردنية فيه تأتي في إطار حرص الأردن على التعريف بجودة التعليم في الجامعات الأردنية، واستقطاب المزيد من الطلبة من مختلف الجنسيات.

كما أكد أن السفارة الأردنية في القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المشاركة الأردنية في مثل هذه المعارض، التي تتيح الفرصة أمام الزوار للاطلاع على التجربة التعليمية الأردنية وما تتميز به من جودة أكاديمية، وبرامج حديثة، وبيئة تعليمية متقدمة، وتشجع السفارة باستمرار الترويج للجامعات الأردنية، سواء للطلبة المصريين أو من مختلف الجنسيات، إيمانا بأهمية السياحة التعليمية كرافد اقتصادي وتنموي مهم للأردن.

ولفت إلى أن الجامعات الأردنية تتمتع بسمعة طيبة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحتل مكانة متميزة في التصنيفات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد الطلبة المصريين الدارسين في الأردن، والذين تجاوز عددهم حاليًا 6 آلاف طالب وطالبة مصري مسجلين في الجامعات الأردنية، مما يعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم الأردني.

كما أكد العضايلة أن الطلبة الأردنيين يبدون اهتمامًا كبيرًا بالالتحاق بالجامعات المصرية لما تحظى به من سمعة علمية رفيعة، لافتاً إلى أن هذا التبادل التعليمي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن ومصر، ويعزز من التكامل العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يشارك في هذا المعرض من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان أدرس في الأردن ، إضافةً إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء ، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علماً بأن الوزارة والجامعات الأردنية شاركت، وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025