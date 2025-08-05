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بعد 24 ساعة.. قاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة

26 ثانية ago
بعد 24 ساعة.. قاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة

وطنا اليوم:نشرت وسائل إعلام سورية فيديو وصورا للحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا صلحي الوادي، التي عثر، الإثنين، على جثتها في منزلها بحي المالكي في دمشق.
ووثق نشطاء مواقع التواصل مقاطع قالوا إنها لحظة اقتياد القاتل لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق، وسط متابعة أمنية مشددة.
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة قد قال: “تمكّن فرع المباحث الجنائية، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها”.
وأضاف: “فور ورود البلاغ، تحركت الدوريات والفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات، حيث بيّنت التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة لأعمال التنظيف، والتي اعترفت لاحقاً بتنسيقها مع شخص آخر لقتل الضحية بدافع السرقة”.
يذكر أن الوادي، بريطانية الجنسية، ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي.
وقتلت الراحلة خنقاً على يد أحد الأشخاص، داخل منزلها، بعدما طاردها الجاني واقتحم منزلها، بغرض السرقة.
في حين أثارت الجريمة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الجناة وإنزال أقسى العقوبات بهم.


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