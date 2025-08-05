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فلس الريف يزوّد 215 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 930 ألف دينار

39 ثانية ago
فلس الريف يزوّد 215 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 930 ألف دينار

وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور “صالح الخرابشة” أن اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أقرت خلال اجتماعها قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية والتي بلغت 215 منزلًا وموقعًا في مختلف مناطق المملكة، بكلفة إجمالية 930 ألف دينار.
وقال “الخرابشة” في تصريح صحفي إن المشاريع التي تم اعتمادها تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية داخل وخارج حدود التنظيم، وذلك بعد التوسع في أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بموجب التعديلات الأخيرة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم الفئات المستهدفة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس “هشام المومني” ان القرارات تضمنت تزويد تجمعات سكانية مكوّنة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة بلغت 150 ألف دينار، وأخرى مكوّنة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة 155 ألف دينار، إضافة إلى منازل انفرادية خارج حدود التنظيم تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة 48 ألف دينار، فضلًا عن دعم منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة ثلاثة آلاف دينار دعمًا للأسر ذات الدخل المحدود.
كما شملت المشاريع دعم مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك في مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم بكلفة 47 ألف دينار، وذلك تعزيزًا لدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات، إضافة إلى تخصيص 20 ألف دينار لإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر لتسهيل حركة المواطنين أثناء الدفن في ساعات الليل.
وأشار “المومني” إلى أن فلس الريف ساهم أيضًا في دعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم، وفق الأسس المعتمدة، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين وتدعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع 300 ألف دينار. كما شملت المشاريع دعم المزارع التي تضم آبارًا ارتوازية خارج حدود التنظيم بكلفة 82 ألف دينار، بهدف دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دعم مشاريع الجمعيات التعاونية والخيرية بكلفة 12 ألف دينار، والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية بكلفة 20 ألف دينار.
كما بين أن فلس الريف عمل خلال السنوات العشر الماضية على رفع قدرات محطات التحويل التي أُنشئت على حسابه لمعالجة ضعف التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، حيث بلغت كلفة هذا الدعم 49 ألف دينار وفي مجال الطاقة المتجددة، أقرّ فلس الريف تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ44 منزلًا من الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فواتير الطاقة الشهرية عن هذه الفئة بما يسهم في تحسين دخلها ومستواها المعيشي


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