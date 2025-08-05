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شركة العبدلي للاستثمار والتطوير تستقبل وفدًا من BI Group الكازاخستانية لبحث فرص التعاون الاستثماري

19 ثانية ago
شركة العبدلي للاستثمار والتطوير تستقبل وفدًا من BI Group الكازاخستانية لبحث فرص التعاون الاستثماري

وطنا اليوم:في خطوة تنسجم مع استراتيجية الأردن الرامية إلى استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة عمّان بوصفها مركزًا إقليميًا للأعمال، استقبلت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بالتعاون مع وزارة الاستثمار وفدًا رسميًا رفيع المستوى من BI Group الكازاخستانية، إحدى أبرز مجموعات التطوير العقاري والبنية التحتية في آسيا الوسطى.
يُعدّ هذا اللقاء الرسمي الأول من نوعه بين الجانبين؛ حيث هدفت الزيارة إلى بحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك، خصوصًا في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والاستثمار المستدام داخل مشروع العبدلي، الوجهة الحضرية الأحدث في قلب العاصمة الأردنية عمّان.
وتضمّنت الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات الاستراتيجية، بمشاركة أعضاء وفد BI Group، وهم: أَسْكات عُمَروف، المساهم وعضو مجلس الإدارة، ومارات كوربيتانوف، الرئيس التنفيذي لشركة BI للهندسة والإنشاءات الدولية، وماميرخان قاسيموف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونوركن حليكبيرجن، مدير العلاقات العامة.
وتعليقًا على هذه الزيارة، قال المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: “نؤمن بأن بناء شراكات دولية استراتيجية يشكّل أحد الركائز الرئيسة لتحقيق النمو المستدام في القطاع العقاري. تمثلBI Group شريكًا مثاليًا لنا بما تمتلكه من خبرات عالمية وسجل حافل من المشاريع الناجحة. نحن فخورون بإتاحة الفرصة لعرض الإمكانات الاستثمارية الفريدة التي يقدمها مشروع العبدلي، بوصفه مركزًا نابضًا للأعمال والحياة العصرية في عمّان”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة BI Group تأسست قبل 29 عامًا، وتُعدّ أكبر شركة تطوير عقاري في منطقة آسيا الوسطى؛ حيث نفذت أكثر من 400 مشروع في خمس دول، من بينها كازاخستان وأوزبكستان وجورجيا وقرغيزستان وأذربيجان. وتشمل مشاريعها البارزة مستشفيات ومجمعات رياضية وعقارات تجارية، وفنادق كبرى، إضافة إلى مشاريع للبنية التحتية مثل الجسور والطرق والمراكز الثقافية.


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