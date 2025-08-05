بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally

دقيقة واحدة ago
رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally

وطنا اليوم:كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، مجموعة من طلبة الجامعة والمشرفين عليهم تقديرًا لفوزهم بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally، التي نظّمتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JOPACC ، بمشاركة 30 فريقًا من 11 جامعة أردنية، في فعالية جمعت أبرز الطاقات الشبابية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وقد تم التكريم بحضور الاستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات وبحضور المشرفين المكرمين الدكتور أحمد الشمايلة من كلية تقنية المعلومات، والدكتورة مها شحادة من كلية الأعمال، والدكتورة وسن العمرو من كلية الهندسة.
وضم الفريق الفائز من جامعة عمّان الأهلية 5 طلاب متميزين من كليات مختلفة، هم : شاكر هشام الغنيمي، ويامن حسن شتات، وعبد الله زين العابدين من كلية تقنية المعلومات، وكرم أيهم منصور بسيوني من كلية الهندسة، وحمزة محمد سعيد بلور من كلية الأعمال.
وقد أشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة والمشرفون، مشيرًا إلى حرص الجامعة المستمر على دعم المبادرات الريادية والمشاركة في المحافل التنافسية التي تعزز من جاهزية الطلبة لسوق العمل.
ويذكر أن المسابقة قد شهدت مشاركة فرق من : الجامعة الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين التقنية، جامعة الأميرة سمية، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة اليرموك، جامعة الشرق الأوسط، جامعة فيلادلفيا، إلى جانب جامعة عمّان الأهلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:03

المفوضية: اضطرابات السويداء تُخفض عودة اللاجئين من الأردن بنسبة 28%

09:59

ملكاوي : بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي محظور

09:53

وفيات الثلاثاء 5-8-2025

09:43

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

09:39

​حيوان مفترس يهاجم حظيرة أغنام في إربد ويتسبب بنفوق 17 رأسًا

09:34

أكثر من 85 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة

09:30

الدكتور عطا أبو الحاج يكتب في ثقافة القطيع

09:29

وفاة كل يومين وإصابة عمل كل (35) دقيقة

09:28

العلاقة بين الهيئة المستقلة والأحزاب ،،،

09:27

لماذا لا نتوجه الى تنمية سياحية واقتصادية مستدامة في غابات الكورة على غرار عجلون؟!

09:26

التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يرفع رسالة إلى الملك: صورة غير مكتملة عن معاناة المواطنين

09:21

الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان