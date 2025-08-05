ملكاوي : بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي محظور

وطنا اليوم:أكدت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي محظور في الأردن.

وقالت عبيدات خلال مداخلة إذاعية لها اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تقوم بجهود كبيرة في متابعة هذه الصفحات وضبطها.

وأوضحت، ان إحدى الحالات التي ضبطتها المؤسسة كانت لصفحة تدعي بيع منتج من الاعشاب يغني مرضى السكري عن الأنسولين، وبمتابعتها تبين أنها اعشاب تعبأ داخل شقة وتغلف بعبوات تدعي صناعتها في أوروبا