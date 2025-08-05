أكثر من 85 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة

وطنا اليوم:بلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” منذ بداية العام الحالي وحتى 2 آب الحالي 85 ألف مشارك، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتًا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى مطلع آب، حيث لم تُسجل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركًا.

كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركًا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركًا، في حين سجل شهر تموز 23,152 مشاركًا، فيما وصل العدد حتى 2 آب الحالي 5,983 وفقًا لبيانات الوزارة .

وبحسب البيانات، توزعت الزيارات على مناطق عدة، منها: أم قيس، جرش، عمان، الكرك، المغطس، عجلون، السلط، البترا، ووادي رم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج “أردننا جنة” لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.

ويهدف برنامج “أردننا جنة”، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرًا الموافقة على تغطية كلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من كلفة الرحلة.

ويُشار إلى أن برنامج “أردننا جنة” شهد خلال العام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص