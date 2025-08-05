بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يرفع رسالة إلى الملك: صورة غير مكتملة عن معاناة المواطنين

31 ثانية ago
التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يرفع رسالة إلى الملك: صورة غير مكتملة عن معاناة المواطنين

وطنا اليوم:وجّه “التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي” رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، عبّر فيها عن قلقه من أن ما يُنقل إلى جلالته من تقارير ولقاءات لا يعكس الصورة الكاملة لمعاناة الشعب الأردني، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون.

وجاء في الرسالة، التي نشرها رئيس التجمع الدكتور سطام حاكم الفايز على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، أن زيارات بعض كبار المسؤولين في الدولة، كـرئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومستشار العشائر، اقتصرت على الالتقاء بالنخب السياسية والاجتماعية و”الطبقة المخملية”، ما أفضى إلى نقل انطباعات لا تعكس الواقع اليومي الصعب لشرائح واسعة من الأردنيين.

وقال الفايز إن “ما يجري من زيارات وبروتوكولات لا يلامس المعاناة الحقيقية للمواطن الأردني الذي بات يئنّ تحت وطأة الفقر والبطالة”، مضيفًا أن “كل بيت لا يكاد يخلو من خريج جامعي بلا عمل، والمواطن لم يعد قادرًا على سد احتياجات أسرته”.

وأكد التجمع أن “الأردنيين يكنّون لجلالة الملك كل المحبة والثقة”، داعيًا جلالته إلى التدخل الشخصي والاستماع المباشر إلى صوت الشارع، بعيدًا عن الفلاتر الرسمية والمجاملات الاجتماعية التي تحجب الحقائق عن القيادة.

وختم التجمع رسالته بالقول: “نحن أمام لحظة حساسة تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته… الشعب الأردني في أمسّ الحاجة لوقفة حقيقية، وكما قال الرسول الكريم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية

09:15

حديقة حيوان تطلب حيوانات أليفة لإطعام الحيوانات المفترسة

09:11

إسرائيل تزعم السماح بدخول البضائع إلى غزة تدريجيا عبر تجار محليين

20:49

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

20:39

الحكومة: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة

20:23

مقرّبون من نتنياهو: قرار باحتلال كامل لقطاع غزة وتنفيذ عمليات في كل المناطق

20:12

تشخيص نحو ألفي إصابة بسرطان الثدي سنويا في الأردن

19:37

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا

19:31

رئيس النواب الأمريكي يزور مستوطنة آريئيل في الضفة الغربية

19:26

عشرة أيام من الدهشة… شكراً مهرجان جرش

19:24

النائب حسين كريشان يشكر شركة مناجم الفوسفات

19:22

تجارة الأردن تبحث مع وزير العمل تسهيلات استقدام عمالة مقابل تشغيل العمالة المحلية

وفيات
وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينه