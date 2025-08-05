التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يرفع رسالة إلى الملك: صورة غير مكتملة عن معاناة المواطنين

وطنا اليوم:وجّه “التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي” رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، عبّر فيها عن قلقه من أن ما يُنقل إلى جلالته من تقارير ولقاءات لا يعكس الصورة الكاملة لمعاناة الشعب الأردني، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون.

وجاء في الرسالة، التي نشرها رئيس التجمع الدكتور سطام حاكم الفايز على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، أن زيارات بعض كبار المسؤولين في الدولة، كـرئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومستشار العشائر، اقتصرت على الالتقاء بالنخب السياسية والاجتماعية و”الطبقة المخملية”، ما أفضى إلى نقل انطباعات لا تعكس الواقع اليومي الصعب لشرائح واسعة من الأردنيين.

وقال الفايز إن “ما يجري من زيارات وبروتوكولات لا يلامس المعاناة الحقيقية للمواطن الأردني الذي بات يئنّ تحت وطأة الفقر والبطالة”، مضيفًا أن “كل بيت لا يكاد يخلو من خريج جامعي بلا عمل، والمواطن لم يعد قادرًا على سد احتياجات أسرته”.

وأكد التجمع أن “الأردنيين يكنّون لجلالة الملك كل المحبة والثقة”، داعيًا جلالته إلى التدخل الشخصي والاستماع المباشر إلى صوت الشارع، بعيدًا عن الفلاتر الرسمية والمجاملات الاجتماعية التي تحجب الحقائق عن القيادة.

وختم التجمع رسالته بالقول: “نحن أمام لحظة حساسة تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته… الشعب الأردني في أمسّ الحاجة لوقفة حقيقية، وكما قال الرسول الكريم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.