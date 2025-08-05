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إسرائيل تزعم السماح بدخول البضائع إلى غزة تدريجيا عبر تجار محليين

44 ثانية ago
إسرائيل تزعم السماح بدخول البضائع إلى غزة تدريجيا عبر تجار محليين

وطنا اليوم:قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.
وأضافت: “يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات”.
على حافة المجاعة
أتى هذا القرار فيما تشهد غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، التي أدت، بحسب بيانات فلسطينية، إلى استشهاد وإصابة أكثر من 209 آلاف شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
كما جاء وسط تأكيدات الأمم المتحدة بأن القطاع الفلسكيني المحاصر منذ 2023، والمدمر بشكل شبه كامل على شفا المجاعة.


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