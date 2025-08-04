قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم:اتخذ مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة يوم الأحد الموافق 3/8/2025 في جلسته رقم (15/2025) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدداً من القرارات أهمها:

إقرار المجالات المعرفية لتخصص (الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية / برنامج البكالوريوس ).

إقرار المجالات المعرفية لتخصص (تصميم وتطوير الألعاب الرقمية/ برنامج البكالوريوس).

إقرار المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص (تكنولوجيا الأجهزة الطبية/ برنامج الدبلوم المتوسط).

الموافقة على تسكين مؤهل (الفيزياء/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على تسكين مؤهل (الكيمياء/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على تسكين مؤهل (طب أسنان الأطفال/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على تسكين مؤهل (تقويم الاسنان السريري/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على تسكين مؤهل (المعالجة اللبية السريرية/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في الجامعة الأردنية .

الموافقة على تسكين مؤهل (هندسة الحاسوب / برنامج البكالوريوس) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) الجامعة الهاشمية.

الموافقة على تسكين مؤهل (هندسة المركبات الكهربائية/ برنامج البكالوريوس/برنامج البكالوريوس) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة عمان الأهلية.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغويات التطبيقية/ برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة عمان العربية.

الموافقة على تسكين المؤهلات التالية (القيادة التربوية، المناهج والتعلم الالكتروني / برنامج الماجستير) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى التاسع ) في جامعة الزرقاء .

الموافقة على تسكين مؤهل (التمريض/ برنامج البكالوريوس) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الألمانية الاردنية.

الموافقة على تسكين مؤهل (اللغة العربية وآدابها / برنامج البكالوريوس) في الاطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة فيلادلفيا.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (ادارة الفعاليات/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الأدب الإنجليزي/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحوكمة ومكافحة الفساد/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحقوق/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية/فرع العقبة.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الإدارة السياحية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية/فرع العقبة.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية /برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (الترجمة التحريرية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (الرياضيات/ برنامج الماجستير) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون الجامعية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص(الرياضيات/ برنامج البكالوريوس) في كلية عجلون الجامعية).

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الأعمال/برنامج البكالوريوس ) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الاعمال وتحليل الأعمال/برنامج الماجستير) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( ادارة الموارد البشرية /برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الرقمي والابتكار/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة المخاطر/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة المخاطر/برنامج الماجستير) في الجامعة الأميركية في مادبا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة الدولية والتمويل/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأميركية في مادبا.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص ( الهندسة الصناعية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التمريض/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية .

ستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علوم التمريض – مسار الرعاية الأولية / برنامج الماجستير) في جامعة عمان الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علوم التمريض – مسار الرعاية الحثيثة – القلبية والتنفسية / برنامج الماجستير) في جامعة عمان الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها /برنامج الماجستير) في جامعة البترا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة/برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الاعمال /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الاعمال /برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تحليل الاعمال/برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه المقارن/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جامعة العقبة للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الصيدلانية/ برنامج الماجستير) في جامعة جامعة العقبة للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا الصناعات الدوائية/برنامج البكالوريوس) في جامعة جامعة العقبة للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الجمركية والضريبية/ برنامج الدبلوم المتوسط ) في جامعة الطفيلة التقنية/ الكلية التقنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الأعمال/ برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية الكرك الجامعية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الكرك الجامعية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (دارة التزويد /برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية الكرك الجامعية.

استمرارية الاعتماد لتخصص (تكنولوجيا الصناعات الكيميائية /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الكرك الجامعية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا اللحام /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الكرك الجامعية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التمريض المشارك /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية معان الجامعية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (القبالة /برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية معان الجامعية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص(الصيانة الكهروميكانيكية /برنامج الدبلوم المتوسط ) في كلية معان الجامعية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المعدات والتركيبات الكهربائية/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية معان الجامعية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة معالجة المياه /برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا الطاقة الشمسية/برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية/المركز.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الطاقة/برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية/المركز.

الموافـقـة على الاعتمــاد الخـاص الاولي لــتخصص (الذكاء الاصطناعي/ برنامج الدبلوم المتوسط (برنامج دولي) فـــي الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

الموافقة على تجديد الاعتماد للبرامج التدريبية في أكاديمية موناليزا للتجميل.

الموافقة على تجديد ترخيص الاكاديمية الوطنية للسياحة لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على المهن الخفيفة والمهن المتوسطة والمهن الثقيلة.

الموافقة على ترخيص أكاديمية المعهد الأردني للسلامة والصحة المهنية/ فرع جرش لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على مهن السلامة والصحة المهنية.

الموافقة على ترخيص أكاديمية السرعة والريادة للتدريب المهني لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على مهن صيانة المركبات ومهن التجميل.

الموافقة على تجديد الترخيص في أكاديمية القصاص للتدريب وحلول التكنولوجيا لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على مهن الحاسوب والهندسية.

الموافقة على تجديد أكاديمية بيكاسو للاستشارات الإدارية والتقنية لتقديم خدمات التدريب على مهن التجميل.

الموافقة على تجديد ترخيص أكاديمية قصر الحوريات لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على مهن التجميل.

الموافقة على تجديد ترخيص أكاديمية نبض الأردن للسلامة والصحة المهنية والبيئية (فرع اربد) لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني على مهن السلامة والصحة المهنية.

اعتماد المعايير المهنية (الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية) في الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك.

تجديد تعيين الدكتور موسى الحافظ عميد لكلية حطين.