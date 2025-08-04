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الحكومة: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة

44 ثانية ago
الحكومة: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة.
وأضاف المومني قائلا “تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس الأحد، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل”.
وقال في تصريحات صحفية “سبق أن شهدت القوافل الأردنية تعطيلا لمسيرها من قبل مستوطنين هاجموا الشاحنات واعتدوا عليها”
وتابع “المستوطنون تجمهروا أمس في الشارع العام وأعاقوا حركة الشاحنات وعطلوا 4 منها برمي أجسام حادة على الأرض ما أدى إلى انفجار إطاراتها”.
ودعا المومني السلطات الإسرائيلية إلى “تدخل جدي” لوقف تلك الاعتداءات وعمليات السلب والنهب.
وأشار الوزير إلى “وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون”.
وبحسب المومني، “ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكرّرت (…)، ما يستدعي تدخلا جديا من السلطات في إسرائيل لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقات”.
وانتقد الوزير “التضييق على عدد الشاحنات” و”الأسلوب المعقد للقبول بمرورها” و”التأخير” و”التفتيش الفوضوي على المعابر” و”فرض جمارك مستحدثة” و”التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت”.


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