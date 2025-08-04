توافق أردني سوري على تنفيذ مشروع الاستمطار في حوض اليرموك

وطنا اليوم:عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه اجتماعها الثاني في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري، أسامة أبو زيد، حيث استعرض الجانبان أهمية تطوير حوض مياه اليرموك.

واتفق الجانبان على البدء بتنفيذ مشروع الاستمطار في الحوض، وتفعيل آليات العمل الفني بين الجانبين، التي تدعم الاستخدام المستدام والعادل لموارد حوض اليرموك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في مكتبه بدمشق، أعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، معربًا عن سعادته بالجهود الأردنية السورية المشتركة.