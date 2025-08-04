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مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية

27 ثانية ago
مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية

بمساعدات إغاثية تصل إلى 300 طن من المواد الغذائية تُرسل على ثلاث دفعات خلال فترة المهرجان

وطنا اليوم-عمان – 4 آب 2025-أطلق مهرجان الأردن الدولي للطعام حملة إغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وانطلقت اليوم من ساحة المهرجان قوافل مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية والطبية، بمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد القائمون على الحملة أن إجمالي المساعدات التي ستُرسل إلى غزة عبر هذه المبادرة يصل إلى 300 طن من المواد الغذائية ، ستُنقل على ثلاث دفعات خلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات الأشقاء في القطاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة تنشيط السياحة إن هذه الحملة تمثل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها القطاع الخاص الأردني، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على تجسيدها في المواقف الإنسانية.

وبيّن أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن رسالة المهرجان التي تنصهر فيها الأبعاد الثقافية والاقتصادية، بقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.

وشدد الناطق الإعلامي على أن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة ووفق كل السبل المتاحة، بما يعبر عن روح التضامن الأردني.

كما أشار إلى أن المبادرة ستستمر خلال الأيام المقبلة عبر إتاحة المجال لعملية التبرع طوال فترة المهرجان، بما يتيح مشاركة أكبر من مختلف القطاعات والمجتمعات.


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