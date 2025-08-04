الهيئة الخيرية الأردنية : الاحتلال يمتهن صناعة العراقيل

وطنا اليوم:أفاد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، بدخول 294 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من أصل 452 شاحنة، خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، نتيجة العراقيل المستمرة من الاحتلال على المعابر الحدودية.

بيّن الشبلي ، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق إدخال الشاحنات بذريعة انتهاء الدوام الرسمي، قائلا إن “الاحتلال يمتهن صناعة العراقيل”.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يتذرع برفض بعض المواد الإغاثية، كالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى إطالة مدد التفتيش والعبور، إذ يستغرق وصول قافلة إلى القطاع حوالي 38 ساعة.

بيّن الأمين العام أن الهيئة تتعامل مع العراقيل الإسرائيلية من خلال تكثيف إرسال القوافل بشكل يومي لضمان استمرار دخول المساعدات.

وأوضح أن الجهد الإغاثي الأردني مستمرّ تجاه القطاع، مؤكدا أنه يعدّ العصب الأساسي لدخول المساعدات، إلى جانب الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة، والتي تعدّ معززا ومكملا لضمان دخول المساعدات قدر المستطاع.

عبرت، الاثنين، قافلة جديدة تم تسييرها من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى غزة، استمرارا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأهل في القطاع، وبتوجيهات ملكية سامية.

وأكد الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، دخول قافلة المساعدات إلى القطاع.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتكون القافلة التي عبرت جسر الملك الحسين من 38 شاحنة مساعدات إنسانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.