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القبض على بلوغر مصري شهير بحوزته مخدري الحشيش والأيس

44 ثانية ago
القبض على بلوغر مصري شهير بحوزته مخدري الحشيش والأيس

وطنا اليوم:أقر صانع المحتوى المصري الضابط السابق شاكر، بحيازته سلاحا ناريا غير مرخص، وكمية من الحشيش والأيس بقصد التعاطي.
وكشف البلوغر المصري المشهور بـ”شاكر محظور دلوقتي” عن أنه نشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية، رغم أن تلك المقاطع تضمنت اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.
جاء ذلك في إطار ورود عدة بلاغات ضد البلوغر شاكر تتهمه بنشر محتوى يسيء للقيم الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وبرفقته مدير أعماله الذي عُثر بحوزته على كمية من الحشيش والأيس.
وخلال المواجهة، اعترف الطرفان بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة “شاكر” بهدف تحقيق أرباح مالية وزيادة المشاهدات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويتم استكمال التحقيقات.


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