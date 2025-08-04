وسيم يوسف يرد بسخرية على اتهامه بـ شراء كلية شيكا

وطنا اليوم:رد الداعية ، الشيخ وسيم يوسف، على الاتهامات التي طالته بالتورط في قضية الاتجار بأعضاء لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، واصفاً مروجيها بـ “الأغبياء والحمقى والسذج”.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حساباته، أكد يوسف أن حالته الصحية وعلاجه من السرطان لا يسمحان له بالقيام بأي شيء من هذا القبيل.

نفي قاطع وتساؤلات ساخرة

وأكد يوسف أنه صوّر العملية الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة الأميركية ونقلها عبر البث المباشر.

وأشار إلى أنه لم يكن يعاني من أي مرض في الكلية، وبالتالي لا صحة لشائعة شرائه كلية الراحل إبراهيم شيكا.

وتابع بسخرية: “هل جاءتني كلية إبراهيم شيكا إلى أمريكا عبر شركات التوصيل؟”.

وأضاف أنه إذا احتاج إلى كلية فإنه لن يأتي إلى مصر، لأن في بلاده قوانين تنظم وتوفر التبرع بالأعضاء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه سيخضع لفحص طبي جديد لتحديد تطورات مرضه، طالباً من متابعيه الدعاء له بالشفاء من السرطان وليس من أمراض الكلية.

مستجدات قضية وفاء عامر

وتأتي هذه التطورات في سياق قضية أوسع لاحقت فيها اتهامات مماثلة الفنانة المصرية وفاء عامر. وقد صرح محاميها، هيثم حمدالله، بأن القضية الآن قيد التحقيق لدى النيابة العامة، نافياً في الوقت ذاته مغادرة الفنانة للبلاد.

وكانت هذه المزاعم قد روجت لها سيدة تدعى مروة يسري وتلقب نفسها بـ”بنت الرئيس مبارك”، والتي ألقت السلطات المصرية القبض عليها لاحقاً.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية موجة من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة لاعب كرة القدم المصري السابق إبراهيم شيكا، الذي رحل عن عالمنا في 12 أبريل 2025 عن عمر 28 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان المستقيم.

وتحولت قصة وفاته المأساوية إلى قضية رأي عام معقدة، بعد أن طالت الاتهامات الفنانة المصرية وفاء عامر وزوجة اللاعب الراحل هبة التركي، بزعم تورطهما في قضية تجارة أعضاء بشرية، وهي الاتهامات التي تحركت على إثرها الجهات القضائية والأمنية.

الطبيب المعالج يكشف الحقيقة الطبية

في مواجهة هذه الادعاءات، خرج الطبيب المعالج للاعب، الدكتور أشرف أمين، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، عن صمته في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نافياً بشكل قاطع أي شبهات حول تجارة الأعضاء.

وأوضح أمين أنه ليس جراحًا وأن عيادته مرخصة فقط لإجراء مناظير المعدة والقولون، ولا علاقة له بزراعة الأعضاء. وأضاف أن شيكا كان يعاني من ورم سرطاني في المستقيم تم اكتشافه بعد تشخيص خاطئ لحالته في البداية، وأن علاجه كان يعتمد على الكيماوي لتقليص حجم الورم، ولم تكن هناك أي عمليات جراحية تتعلق باستئصال أعضاء.

وأكد الطبيب أن أي جرح جراحي كان سيُكتشف بسهولة أثناء متابعة حالة شيكا في المستشفيات المختلفة التي تلقى فيها العلاج.

تحرك قضائي.. القبض على مروجة الشائعات

وفي تطور للأحداث، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر المعروفة بـ«مروة بنت مبارك»، التي اتهمت وفاء عامر وزوجة شيكا بالتورط في تجارة الأعضاء. وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على هواتفها لفحصها

وكشفت التحقيقات الأولية وجود تحويلات مالية من مصادر غير معلومة في محفظة رقمية على أحد هواتفها، مما فتح ملفًا إضافيًا للتحقيق في تهمة غسل الأموال.