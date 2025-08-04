الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية إلى غزة بمشاركة 5 دول

وطنا اليوم:واصلت القوات المسلحة الأردنية الاثنين، إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية جواً، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم العاجل لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم.

وشاركت في الانزالات الجوية (7) طائرات منها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و (5) طائرات تابعات، لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى كندا، بحمولة تقدر بنحو ( 45) طنًا من المساعدات.

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (139) إنزالاً جوياً، و(289) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها (290 ) طنًا منذ عودة الإنزالات الجوية قبل نحو أسبوعين.